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أسعار الجملة في سوق العبور اليوم الأربعاء 27-6-2018

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:46 ص
أسعار الجملة في سوق العبور اليوم الأربعاء 27-6-2018
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سجلت أسعار الخضروات، اليوم الأربعاء 27-6-2018، استقرارا ملحوظا سواء في أسواق الجملة أو التجزئة حيث سجل كيلو الطماطم بسوق الجملة بالعبور  سعر ما بين 1 و 1.5 جنيهًا، والبصل من 2 إلى 2.5 جنيهًا ، والبطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيهًا ، والباذنجان من جنيه إلى 175 قرشا ،والكوسة من 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل من 2 إلى 4 جنيهات.

في حين سجلت  الخضروات  في سوق التجزئة أسعار متفاوتة حسب المناطق، حيث سجل كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 5 جنيهات ، ومن 4 إلى 6 جنيهات ، والبطاطس من 4 إلى 5 جنيهات والباذنجان 4 جنيهات ، والكوسة 6 جنيهات ، والفلفل من 6 إلى 8 جنيهات ، والملوخية 8 جنيهات ، والليمون 10 جنيهات الفاصوليا من 10 إلى 12 جنيهًا والخيار 4 جنيهات.


أما عن الفاكهة، سجل كيلو البرتقال بسوق الجملة بالعبور سعر من جنيه إلى 1.5 جنيه ،والبطيخة من 10 إلى 25 جنيهًا والمشمش من 8 إلى 10 جنيهات وهو في نهاية موسمه ، والبرقوق من 12 إلى 17 جنيهًا ، والعنب من 4 و 6 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب من 1.5 إلى 2 جنيه ، والخوخ من 3 إلى 5 جنيهات.

بينما في سوق التجزئة، سجل كيلو البرتقال سعر من 3.5  إلى 4 جنيهات ،  والبطيخة من 20 إلى 25 جنيهًا ، والمشمش من 10 إلى 12 جنيهًا وهو في نهاية موسمه ، والبرقوق من 15 إلى 20 جنيهًا ، والعنب من 7.5 إلى 10 جنيهات حسب النوع والكنتالوب 5 جنيهات والخوخ من 7.5 إلى 10 جنيهات.
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