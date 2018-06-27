ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العدل الدولية تنظر ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الاربع مع قطر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:46 ص
العدل الدولية تنظر ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الاربع مع قطر
محكمة العدل الدولية
طباعة
أسماء العزب
 

تنظر محكمة العدل الدولية، في جلسة اليوم الثلاثاء، ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الاربع الداعية لمكافحة الارهاب مع قطر، حسبما أفادت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

 

وقد قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربعة مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

المزيد عن: ملف محكمة العدل الدولية قطر قضية المجال الجوي السيادي الدول العربية الاربع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 11:07:03 AM