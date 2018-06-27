العدل الدولية تنظر ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الاربع مع قطر

تنظر محكمة العدل الدولية، في جلسة اليوم الثلاثاء، ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الاربع الداعية لمكافحة الارهاب مع قطر، حسبما أفادت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.

وقد قررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربعة مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.