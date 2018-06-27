موعد مباراة كرواتيا والدنمارك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:44 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب كرواتيا، مع منتخب الدنمارك، يوم الأحد 1-7-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين
سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-
- بين سبورت 1
Max
HD.
- بين سبورت 2
Max
HD.
وتأهل منتخب كرواتيا
كمتصدر للمجموعة الرابعة، بينما صعد منتخب الدنمارك كثاني المجموعة الثالثة في المونديال.
تابع مشاهدة البث
المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.
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