موعد مباراة كرواتيا والدنمارك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يلتقي منتخب كرواتيا، مع منتخب الدنمارك، يوم الأحد 1-7-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت 1 Max HD.

- بين سبورت 2 Max HD.

وتأهل منتخب كرواتيا كمتصدر للمجموعة الرابعة، بينما صعد منتخب الدنمارك كثاني المجموعة الثالثة في المونديال.

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