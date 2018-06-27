ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

موعد مباراة كرواتيا والدنمارك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:44 ص
موعد مباراة كرواتيا والدنمارك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
طباعة
أحمد عصام
 

 يلتقي منتخب كرواتيا، مع منتخب الدنمارك، يوم الأحد 1-7-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال16 في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

 

- بين سبورت 1 Max HD.

 

- بين سبورت 2 Max HD.

 

وتأهل منتخب كرواتيا كمتصدر للمجموعة الرابعة، بينما صعد منتخب الدنمارك كثاني المجموعة الثالثة في المونديال.

 

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: موعد مباراة كرواتيا والدنمارك مواعيد مباريات دور الـ16 كرواتيا كأس العالم والقنوات الناقلة كأس العالم دور الـ16 بالمونديال المونديال الدنمارك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوريا الجنوبية
-
x
16:00
-
ألمانيا
المكسيك
-
x
16:00
-
السويد
صربيا
-
x
20:00
-
البرازيل
سويسرا
-
x
20:00
-
كوستاريكا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/27/2018 11:07:03 AM