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المبعوث الأممي إلى اليمن يصل عدن للقاء هادي وبحث سبل احتواء معركة الحديدة

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:33 ص
المبعوث الأممي إلى اليمن يصل عدن للقاء هادي وبحث سبل احتواء معركة الحديدة
مارتن غريفيت
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أسماء العزب
 

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت، اليوم الأربعاء، إلى عدن للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبحث سبل احتواء معركة الحديدة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.


وذكرت الوكالة، أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة مساعى تجنيب مدينة الحديدة مواجهة عسكرية واستئناف المفاوضات السياسية.


المزيد عن: مارتن غريفيت عدن اليمن الرئيس هادي استئناف المفاوضات السياسية
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