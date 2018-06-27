المبعوث الأممي إلى اليمن يصل عدن للقاء هادي وبحث سبل احتواء معركة الحديدة
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 10:33 ص
أسماء العزب
وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيت،
اليوم الأربعاء، إلى عدن للقاء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبحث سبل احتواء معركة
الحديدة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.
وذكرت الوكالة، أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة
مساعى تجنيب مدينة الحديدة مواجهة عسكرية واستئناف المفاوضات السياسية.
وذكرت الوكالة، أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة
مساعى تجنيب مدينة الحديدة مواجهة عسكرية واستئناف المفاوضات السياسية.
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