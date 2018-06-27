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إستدعاء رنج روفر فيلار موديل 2018.. تعرف على السبب!

الأربعاء 27/يونيو/2018 - 08:39 ص
إستدعاء رنج روفر فيلار موديل 2018.. تعرف على السبب!
رنج روفر فيلار 2018
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن إستدعاء عدد 156 سيارة لاند روفر رنج روفر فيلار موديل 2018 بسبب خلل في نظام التهوية قد يؤدي إلى تكثف الضباب على الزجاج الأمامي للسيارة مما قد يقيّد مجال رؤية السائق ووقوع حادث.

السيارات المستدعاة تحمل رقم هيكلي بين SALYA2AV6HA700308 إلى SALYA2BK0JA740310.
إستدعاء رنج روفر فيلار موديل 2018.. تعرف على السبب!
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