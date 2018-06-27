آبل تطلق النسخة التجريبية العامة من "iOS 12"..تعرف على أهم الميزات وطريقة التحديث!

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة أبل عن نظام التشغيل iOS 12 الجديد مع العديد من الميزات الرائعة، والذي سيتم إصداره رسميًا في وقت لاحق من هذا العام، والآن اتاحت آبل الإصدار التجريبي العام من النظام الجديد لجميع المستخدمين، و يمكنكم الآن تجربة الإصدار التجريبي العام من iOS 12 وهو متاح بداية من اليوم ويمكنكم تنزيله على أجهزة iPhone أو iPad أو iPod Touch.





ولكن قبل تثبيت الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل iOS 12، يجب عليك معرفة المميزات الخاصة بالنظام الجديد جنبا الى جنب مع الجوانب السلبية التي قد تحدث عن تحديث النظام، حيث أنها نسخة تجريبية عامة لازالت في طور التحديث والتعديل، لذلك ستشتمل بشكل طبيعي على أخطاء، أي أن التطبيقات والميزات لن تكون متوفرة بشكل موثوق به كما أعلنت الشركة. ومع ذلك، فإن الإصدارين الأول والثاني لمطوّري البرامج التجريبية لـ iOS 12 كانا مستقرين نسبيًا.





في ما يلي بعض المشكلات التي تم ملاحظتها حتى الآن من النسخ التجريبية السابقة:





- نظام تحديد المواقع يظهر المواقع بشكل غير دقيق.

- ميزة CarPlay يتعطل عند عرض النسخ الاحتياطي والكاميرا الجانبية.

- تطبيق التذكير يتعطل في بعض الأحيان.

- زيادة استنزاف البطارية وقصر عمرها على مدار اليوم.





إذا قررت تثبيت الإصدار التجريبي العام، فإن الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهاز الأيفون الخاص بك مهم جداً ، يمكنك بدء العملية بالتوجه إلى beta.apple.com .





أول شيء ستحتاج إلى القيام به هو تسجيل أجهزتك في برنامج Apple التجريبي، ستحتاج بعد ذلك إلى عمل نسخة احتياطية من جهاز iOS الخاص بك عبر iTunes فقط في حال كنت ترغب في الرجوع إلى إصدار iOS 11.4 والاحتفاظ بالبيانات الخاصة بك.





ولكن احذر إذا كنت تستخدم iCloud لإجراء نسخ احتياطي مع نظام التشغيل iOS 11، فسيتم استبدالها بنسخ احتياطية على iCloud نظام التشغيل iOS 12 بمجرد انتقالك إلى الإصدار التجريبي العام، وإذاأردت الرجوع إلى iOS 11 في أي وقت، فلن تتمكن من استعادة النسخة الاحتياطية من iCloud iOS 11.





وللتغلب على تلك المشكلة يمكنك التأكد من عمل نسخة احتياطية من iTunes على جهاز Mac أو جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك قبل تثبيت نظام التشغيل iOS 12، بحيث سيسمح لك هذا باستعادة بياناتك في حال رغبتك في الرجوع إلى إصدار iOS 11 في أي وقت.





الخطوة التالية هي التبديل إلى جهاز iOS الخاص بك وفتح beta.apple.com/profile، نزّل الملف الشخصي ، ثم انتقل إلى تطبيق الإعدادات وتحقق من وجود تحديثات، يجب أن تظهر النسخة التجريبية وتسمح لك بتثبيتها.





لاحظ أن هذا النظام لا يزال تجريبيًا، لذلك لن يكون ثابتًا مثل الإصدار الرسمي، فإذا كنت مستعد إليه فلا مانع من تجربته في جهاز ثانوي، ويمكنك المتابعة من خلال تسجيل جهازك في برنامج iOS التجريبي.





والآن إليكم طريقة تثبيت النسخة التجريبية العامة من iOS 12:





الخطوة 1:

من جهاز iOS الخاص بك، استخدم متصفح سفاري لزيارة موقع Apple’s public beta website.





الخطوة 2:

اضغط على زر التسجيل .





الخطوة 3:

سجّل الدخول إلى Apple Beta Program باستخدام Apple ID الخاص بك.





الخطوة 4:

انقر على زر Accept في الركن السفلي الأيسر من صفحة الاتفاقية.





الخطوة 5:

انقر فوق علامة التبويب iOS.





الخطوة 6:

انقر على تسجيل رابط جهاز iOS الخاص بك "enroll your iOS device link" .





الخطوة 7:

اضغط على زر تنزيل ملف التعريف "Download profile" سيفتح الآن الملف الشخصي في تطبيق الإعدادات.





الخطوة 8:

في صفحة تثبيت ملف التعريف "Install Profile"، انقر فوق تثبيت "Install" في الزاوية العلوية اليمنى.





الخطوة 9:

انقر فوق "Install" في صفحة الموافقة.





الخطوة 10:

اضغط على زر التثبيت في أسفل الصفحة.





الخطوة 11:

انقر فوق إعادة التشغيل لإعادة تشغيل جهاز iOS الخاص بك .





سيتم إعادة تشغيل جهاز iOS الخاص بك مع تثبيت الإصدار التجريبي العام من iOS 12 .





الخطوة 12:

بمجرد إعادة تشغيل جهازك، افتح الإعدادات> عام > تحديث البرامج "Settings → General → Software Update" وانظر التحقق من التحديث "Checking for Update".





الخطوة 13:

اضغط على زر التنزيل والتثبيت "Download and Install" .





الخطوة 14:

انقر فوق "موافق" "Agree" في الركن السفلي الأيسر من صفحة "البنود والشروط" "Terms and Conditions" . وستبدأ عملية التنزيل.





الخطوة 15:

بمجرد اكتمال التنزيل، انقر فوق التثبيت الآن "Install Now" لبدء التثبيت.





لاحظ أنك ستحتاج إلى بطارية 50٪ على الأقل أو تكون متصلاً بمصدر طاقة لتحميل النسخة التجريبية العامة من iOS 12، كذلك ستحتاج إلى سعة تخزينية 5 جيجا بايت أو أكثر مع إتصال جيد بالإنترنت.





ركزت شركة آبل هذا العام على إصلاح الأداء العام للأجهزة عبر نظام التشغيل iOS 12، بداية من جهاز iPhone 5S وحتى iPhone X، هناك أيضاً تحديث لتطبيق الأسهم وللمساعد سيري، والواقع المعزز AR، وخدمة iMessage . وغيرها من الميزات التي يمكنك الإطلاع عليها من هنا.





الأجهزة التي يتوفر لها النسخة التجريبية العامة من iOS 12:





أجهزة آيفون:

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s





أجهزة آيباد:

12.9 بوصة آيباد برو الجيل الثاني

12.9 بوصة آيباد برو الجيل الأول

10.5 بوصة باد برو

9.7 بوصة iPad Pr

جهاز iPad بحجم 9.6 بوصات

iPad Air 2

iPad Air





الجيل الخامس من iPad:

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2





آيبود تاتش:

iPod touch الجيل السادس.