أيمن طاهر: الحضري تصدى لركلة جزاء إعجازية ويمكنه اللعب لمدة عامين

أشاد أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك بالحارس الدولي المخضرم عصام الحضري، لاعب منتخبنا الوطني، والذي سجل رقما قياسيا، باعتباره أكبر لاعب في العالم يشارك في المونديال.

وقال طاهر في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون سبورت: " قدمنا مباراة جيدة أمام أوروجواي وكان لدي أمل في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة روسيا".

وتابع: "أحمد الشناوي كان سيكون الحارس الأساسي في مونديال روسيا على الرغم من إصابته وتصدي الحضري لركلة الجزاء اعجازية ويستطيع اللعب موسم أو موسمين".

وأضاف: "الزمالك كسب من علي جبر ماديا ولم يستفد فنياً والجلوس على دكة الاحتياطي أثرت على مستواه وحجازي قدم مباريات متميزة في المونديال وكوبر قدم ما عليه لأننا تعاقدنا معه للتأهل لأمم أفريقيا وكأس العالم وكنا نعترض على طريقة لعبه".