رضا عبد العال: كوبر فكره عقيم ومفلس فنيا

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن توقعاته بخصوص نتائج منتخب مصر في كأس العالم جاءت بناءًا على وجهة نظره الشخصية في كوبر بأنه مدرب "عقيم فكريًا".

وقال عبد العال، خلال حديثه مع برنامج "من روسيا مع التحية" المذاع على فضائية إم بي سي مصر: "توقعت خسارة مصر لأن كوبر راجل فكره عقيم ومفلس فنيُا وكان الرهان على هذا الأساس".

وتابع حديثه: "كنت أعلم ذلك من بعد وصولنا لنهائي كأس الأمم الإفريقية وطالبت بإقالته وإقامة حفل لتكريمه من ثم يقود حسام حسن تدريب المنتخب".

وواصل: "لا بد من التحقيق مع مسؤولي اتحاد الكرة بعد المهازل التي حدثت من أول المعسكر حتى وصلنا لروسيا وظهورنا بهذا المستوى السيء والخروج المبكر".