رد حاد من قمر اللبنانية على "منتقديها": "القافلة تسير والكلاب تعوي"
الأربعاء 27/يونيو/2018 - 02:45 ص
الفجر الفني
عبرت المطربة قمر اللبنانية عن استيائها الشديد إزاء منتقديها اللذين يصرون على توجيه النصائح لها تارة والشتائم تارة أخرى.
ووجهت قمر بدورها رسالة لهؤلاء قائلة لهم: "كل واحد يعيش حياتو متل ما بحب وهيدي حياتي ملكي أنا ورح عيشا بالطول وبالعرض والنَّاس الواطية والمريضة يلي عم تتفلسف بتعليقات بكل بساطه يا متخلفين لا تدخلوا حسابي كرمال ما يصير معكن فالج يا بهايم".
وتابعت: "عنجد بضحكوني بتطلعلي وحدة بكل ثقة بتقول استغفر الله لازم أعمل انفولو يا أختي درب اللي يسد ما يرد وبالناقص عقربة تنقلع من حسابي".
كل واحد يعيش حياتو متل ما بحب وهيدي حياتي ملكي انا ورح عيشا بالطول وبالعرض والنَّاس الواطيه والمريضة يلي عّم تتفلسف بتعليقات بكل بساطه يا متخلفين لا تدخلو حسابي كرمال ما يصير معكن فالج يا بهايم عنجد بضحكوني بتطلعلي وحدة بكل ثقة بتقول استغفرالله لازم اعمل انفولو يا اختي درب اللي يسد ما يرد وبالناقص عقربة تنقلع من حسابي #يلا_بلا_قرف #الكلاب_تنبح_وانا_اسير #مقهورين_من_القمر
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