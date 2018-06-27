نائب: سأقدم طلب إحاطة لرئيس الوزراء لمنع هدم 8 عقارات.. ومحافظة القاهرة ترد



وأضاف "المسعود"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أن هذه المنطقة شبيهة بعقارات وسط البلد التي تم تطويرها وتسميتها القاهرة الخديوية، موضحا أن هذه العقارات "فخيمة جدا"، وليس لهم علاقة بمثلث ماسبيرو لأنهم على الواجهة.



من جانبه، رد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة، قائلا إن أي مواطن يريد التحقق من مسألة الطراز المعماري يأتي لنا، ونشرح له الموضوع، مؤكدا أن بعض العقارات من هذه العقارات متهالكة، ولكن إذا وجد أحد العقارات له طراز معماري متميز لن يتم هدمه.



وشدد على أن بعض الأماكن مثل الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية، هي عقارات ثابتة وهي خارج التطوير منذ البداية، ولكن باقي العمارات يحكمها هل هي مسجلة كطراز معماري فريد أم لا.

قال محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء لمنع هدم 8 عقارات ذات طراز معماري متميز، لافتا إلى أن قرار تطوير منطقة ماسبيرو استبعد هذه العقارات من الهدم، أو الإخلاء، لأنهم على شارع 26 يوليو، ولها موقع جغرافي فريد.