عاجل.. شوبير يكشف سبب مغادرة محمد صلاح المطار في سيارة خاصة

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، سبب مغادرة محمد صلاح وبعض لاعبي منتخب مصر مطار القاهرة في سيارات خاصة مع ذويهم، وذلك بعد عودتهم من روسيا.

وقال شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم استقبال بعثة المنتخب بكل احترام ولم يتعرض لهم بأي لفظ أو سباب، وهناك بعض من اللاعبين المحترفين لم يحضروا مع المنتخب لأن لديهم ارتباطات".

وتابع: "محمد صلاح كان متواجدا مع البعثة وبعد وصوله للمطار غادر في سيارة خاصة لأنه مرتبط بزفاف شقيقه أما عمرو وردة توجه مباشرة إلى نادي الجزيرة".

جدير بالذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس العالم بعد الهزيمة من روسيا والسعودية وأوروجواي في المجموعة الأولى.