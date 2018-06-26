"مصر× يوم".. "الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران

شهدت مصر على مدار 24 ساعة العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها ما أكده هشام نصر رئيس البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط بإن البعثة حققت 29 ميدالية في البطولة ومنهم 11 ذهبية.

فرج عامر: ما حدث في كأس العالم "وكسة" للكرة المصرية

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إنه لم يتوقع حصول مصر على كأس العالم، ولكن على الأقل توقع أن يمثل المنتخب الوطني مصر بشكل جيد، معقبًا: "ما ينفعش نكون الأخير في كأس العالم كله".

وتابع "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن ما حدث في كأس العالم "وكسة" للكرة المصرية، لافتَا إلى أنه رفع طلب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لإنشاء لجنة تقصي حقائق لمعرفة سبب هزيمة المنتخب في المونديال.

وأشار إلى أن البرلمان ووزير الشباب والرياضية لا يملكان حل اتحاد كرة القدم، لأنه يتبع للفيفا، مضيفًا أن الشارع المصري في حالة إستياء عام واحتقان شديد جدًا مما حدث في كأس العالم.

رئيس أمناء مستشفى 57357: قرار تشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال المؤسسة جاء بالاتفاق مع غادة والي

قال عمرو عزت سلامة، رئيس مجلس أمناء 57357، لبرنامج "رأي عام مع عمرو عبد الحميد" على قناة "ten"، الثلاثاء، إن قرار وزارة التضامن بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال المؤسسة جاء بالاتفاق مع الوزيرة غادة والي، وملتزمون بقرارات اللجنة.

وكانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أصدرت قرارًا وزاريًا اليوم بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانونى للوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص فى إدارة المستشفيات، وأستاذ فى أورام الأطفال، وممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات وعن هيئة الرقابة الإدارية.

كما رحبت اللجنة التنفيذية لمجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357، بقر ار الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال 10 مؤسسات خيرية مختلفة من ضمنها مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال.

وقال مجلس أمناء المؤسسة، فى بيان له، إنه سبق وأعلن ترحيبه بكل أوجه الرقابة على أعمال المستشفى، وكل التبرعات التى تتلقاها، وتشكيل هذه اللجنة من قبل وزارة التضامن الاجتماعى خطوة مُرحب بها فى هذا الإطار تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وكشف الحقيقة أمام الرأى العام المصرى من قبل مؤسسات الدولة الرقابية التى نكن لها كل الاحترام والتقدير.

"الوزراء" يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران

كشف أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة زيادة أسعار تذاكر الطيران، وارتفاع ضريبة الدخل، مؤكدًا أنها مجرد شائعات، وأن الحكومة حرصت على نفي هذه الشائعات.

وعن موعد إلقاء بيان الحكومة، قال "سلطان"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "أون لايف" مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء أوضح أنه سيتم إلقاء بيان الحكومة قبل يوم 4 يوليو.

وأكد أن ما تقوله الصحف عن موعد إلقاء البيان مجرد اجتهادات، وأن الموضوع محل توافق بين رئيس الوزراء ورئيس البرلمان.

رئيس البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط: حققنا 29 ميدالية

قال هشام نصر، رئيس البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط، إن البعثة حققت 29 ميدالية في البطولة، ومنهم 11 ذهبية.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "رأي عام" مع عمرو عبد الحميد، على قناة "ten"، الثلاثاء، أن البعثة تحتل المركز الخامس بين الفرق من حيث عدد الميداليات، موضحًا أن البعثة كانت تجهز نفسها في مختلف الألعاب، وقاموا بالإعداد بشكل جيد، وكل بطولة يكون لها تحضير مختلف.

وأوضح أن البعثة المصرية متوسط عمرها 23 عامًا، وأن المشاركات كانت قوية جدًا، ولدينا عمالقة في كل الألعاب، على رأسهم رفع الأثقال والسباحة.

سامح شكري: مصر سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تحتفل بمرو 58 عامًا على مساهمتها في الشراكة الدولية من أجل نشر السلام، لافتًا إلى مشاركة مصر في قوات حفظ السلام في أفريقيا يأتي في إطار بناء السلام في مناطق النزاعات في القارة الأفريقية.

وأضاف "شكري"، خلال كلمته باحتفالية وزارة الخارجية بمناسبة إحياء يوم السلام، مساء الثلاثاء، أن مصر سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، وستعمل على زيادة قواتها في حفظ السلام.

وأشار إلى أن هناك ضرور لتوزيع مهام قوات حفظ السلام بشكل عادل، ووجه التحية لرجال ونساء مصر المشاركين في عمليات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة.