تركيا في مرمى الولايات المتحدة.. عقوبات تنتظرها في حالة شراء س-400 الروسية

لازالت الولايات المتحدة الأمريكية توجه هجومها نحو كل من يملك الأسلحة سواء ثقيلة الوزن أو النووية، وذلك بتوجه تهديدات بفرض العقوبات، تحت بند تحقيق السلام، وعدم نشر الأسلحة بين الدول التي من الممكن أن يحدث إرهاب على مستوى العالم.

تركيا

ففي هذا الصعيد، أعلنت الخارجية الأمريكية فى بيان، اليوم، أنّ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا فى حالة شراء منظمة الدفاع الصاروخى س-400 الروسية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوراسية "ويس ميتشل" أمام مجلس الشيوخ، إنه سيكون من الصعب إعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا إذا اشترت الأخيرة أنظمة الدفاع الجوى الروسية.

وأضاف ميتشل أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، "لقد أوضحنا أنّه ستكون هناك عواقب فى حالة شراء تركيا لمنظمة اس-400، وسنقدم العقوبات فى إطار قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات".

كوريا الشمالية

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لا يعتزم تحديد سقف زمني واضح لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وفق ما أعلنته وكالةسبوتنيك، متابعًا في مقابلة مع القناة التلفزيونية "لست بصدد تحديد سقف زمني، ولا يهم إذا استغرق الأمر شهرين أو ستة أشهر، نحن عازمون للتقدم السريع، لمعرفة ما إذا كان كلا الزعيمين قادرين على تحقيق أهدافهما".

وأشار بومبيو، إلى أن الإدارة الأمريكية "ستقيم باستمرار" مدى التزام كوريا الشمالية بعزمها على التخلي عن البرنامج النووي، وما إذا كان قد تم إحراز تقدم كاف لمواصلة المفاوضات مع بيونغ يانغ ".

إيران

لعل إيران أول الدول خصومة مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب السلاح النووي، فتريد الثانية منع الأولى من استخدام وتخصيب اليورانيوم، مرجعًا سبب ذلك أنه من الممكن يتسبب في دمار العالم.

وفي هذا الشأن، خرج الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن أيران لن ترضخ للضغوط الأمريكية، مبينًا ان خطوة ترامب فيما يتعلق بالاتفاق النووي أضرت بسمعة بلاده في العالم.

ونقلًا عن التلفيزيون الإيراني الرسمي، أكد أن "الإيرانيين لن يرضخوا للضغوط الأمريكية وسيدافعون عن استقلالهم وقيمهم الإسلامية"، مشيرًا إلى "إيران تحتفظ بحق تخصيب اليورانيوم لأهداف سلمية".