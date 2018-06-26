عاجل.. "أفشة" يعلن انتقاله رسميا لنادي الأهرام (صورة)

أعلن محمد مجدي "أفشة" لاعب إنبي انتقاله رسميا، إلى صفوف نادي الأهرام سبورت، موجها في الوقت ذاته الشكر للنادي البترولي وزملائه السابقين.

وكتب "أفشة" على حسابه بموقع التواصل "انستجرام": "الحمد لله اتممت انتقالي لنادي الأهرام، أتوجه بالشكر لكل المسئولين بنادي إنبي وزملائي اللاعبين اللي ساعدوني كتير وخاصة الموسم الأخير وأيضا الأجهزة الفنية التي تدريب تحت قيادتها منذ اليوم الأول ليا في قطاع الناشئين بالنادي".

وأضاف: "بإذن الله أكون عند حسن ظن الناس في الموسم الجديد".