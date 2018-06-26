مازدا تُقدم الموديل الجديد من سيارتها "MX-5 رودستر" بمزيد من القوة

كشفت شركة مازدا عن الموديل الجديد من سيارتها الرودستر MX-5 بمزيد من القوة والأنظمة المساعدة.





وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل MX-5 الجديد يعتمد على سواعد محرك بنزين سعة 2.0 لتر وبقوة 135 كيلووات/184 حصان بزيادة قدرها 24 حصان، كما تمت زيادة عزم الدوران الأقصى من 200 إلى 205 نيوتن متر، في حين يظل معدل الاستهلاك كما هو 6.9 لتر/100 كلم. كما يفي المحرك باشتراطات مواصفة العادم Euro 6d-temp الجديدة.





كما قامت مازدا بزيادة قوة محرك البنزين الأساسي سعة 1.5 لتر ليزأر حاليا بقوة 97 كيلووات/132 حصان، مع زيادة عزم الدوران الأقصى إلى 152 نيوتن متر.





ومن ناحية أخرى، قامت مازدا بتوسيع باقة الأنظمة المساعدة؛ حيث تضم الباقة حاليا كاميرا الرجوع إلى الخلف ونظام التعرف على علامات المرور، مع زيادة حجم وظائف نظام الكبح الاضطراري.



