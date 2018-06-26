خبير أمني: مصر لم تواجه الإرهاب حتى الآن وما يحدث القضاء على مخططات إجرامية

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إنه تم إجراء حوارات خطيرة مع العناصر الإرهابية في التسعينيات ولم يعرضها التليفزيون رغم هدمها للفكر التكفيري.



وأضاف "علام"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن يجب استدعاء التجربة المصرية في التسعينيات والثمانينيات في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أننا حتى الآن لم نقوم بمواجهة الإرهاب، ولكن نقوم بالقضاء على مخططات إجرامية.



وأوضح "علام"، أن رئيس المخابرات السابق صلاح نصر تنبأ في كتابه "الحرب النفسية" بما يحدث الآن في المنطقة العربية من مخططات.



واستنكر "علام"، صورة ضباط الشرطة التي تم تجسيدها في المسلسلات الدرامية خلال شهر رمضان الكريم، متابعًا "تم تجسيدها بصورة سيئة جدًا".