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خلال الـ5 سنوات المقبلة.. "فولكس واجن" ستكشف عن 17 سيارة جديدة!

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:36 م
خلال الـ5 سنوات المقبلة.. فولكس واجن ستكشف عن 17 سيارة جديدة!
فولكس واجن
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يبدو أن فولكس واجن تحمل العديد من المفاجئات لتقدمها لجمهورها في المستقبل، فقد كشف تقرير أعدته مجلة ألمانية أن فولكس واجن ستكشف عن 17 سيارة جديدة كلياً في السنوات الخمسة المقبلة حتى العام 2024 وسيكون للسيارات الكهربائية نصيب كبير منها.

بداية مع فئة R عالية الأداء لكل من أرتيون و T-Roc، وسيتم الكشف عن السيارتين هذا العام إلى جانب تيجوان كوبيه والتي ستتوفر بمحرك سعة 2.0 لتر بقوة 240 حصان، أضف إلى ذلك مجموعة من السيارات الكهربائية من ضمن أسطول I.D. الكهربائي مع بداية العام 2019، كما وعدت فولكس واجن جمورها بتوفير فئة هجينة وكهربائية للعديد من سياراتها الشعبية من ضمن جولف.

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