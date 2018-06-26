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883 مليون جنيه إجمالى تداولات "البورصة" بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 04:02 م
883 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسي
 
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم "الثلاثاء" ، نحو 883.9 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 175 شركة، حيث أرتفع 20 شركة ،وأنخفض 123، وأستقرار 32 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 162.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 22.6 ألف صفقة .  

واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 871.3 مليون جنيه، فحين أستحواز المتعاملون الرئيسيون على 90.7 مليون جنيه ، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 780.5 مليون جنيه .
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