غادة والي تستعرض نتائج المرصد الإعلامي لمشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان

بدأت منذ قليل، احتفالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن – مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومدحت العدل وعدد من أعضاء مجلس النواب وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلى الجهات الحكومية والأهلية.





وأكدت غادة والي، حرصها على استمرار التواصل مع صناع الدراما لتطوير التناول الدرامي لقضية التدخين والمخدرات.





وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه منذ عام 2014 يتم الالتقاء بصناع الدراما، لاسيما بعد انقضاء شهر رمضان المبارك للتشاور معهم بشأن نتائج رصد وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات في الأعمال الدرامية ، وإلقاء الضوء على التناول الإيجابي لتكريمه، وكذلك رصد خطورة التناول السلبي للقضية وتداعياته على الأطفال والشباب لمراجعة هذه الأعمال والسعي نحو تلافيها إعلاءاً لمصلحة الأطفال والشباب.





وأوضحت غادة والي، أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية في تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالعام الماضي، حيث كشف المرصد الإعلامي للصندوق عن انخفاض نسب مشاهد التدخين من 13% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2017 إلى 6% في رمضان هذا العام، أما مشاهد تعاطي المخدرات، فقد انخفضت نسبتها من 4% إلي 2%، كما خلت 4 مسلسلات تمامًا من مشاهد المخدرات.