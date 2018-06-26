"الطيب" للأئمة الوافدين: الأزهر يعول عليكم

استقبل فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الأئمة والوعاظ الوافدين من العالم الإسلامي المنتظمين في الدورة (116) لبرنامج تدريب الأئمة الوافدين بالأزهر.





وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف، أمين على تبليغ رسالة الإسلام كما أنزلها الله عز وجل لعباده بعيدًا عن الانحراف الفكري سواء إلى التشدد والتطرف أو إلى التفريط، لأن منهج الأزهر يتميز بالوسطية والاعتدال، مضيفًا أن هذا المنهج هو الذي حفظ الاستقرار والسلام في المجتمعات الإسلامية لعقود طويلة.





وأوضح أن الأزهر تبنى برنامج تدريب الأئمة الوافدين لتدريبهم على القضايا والمشكلات المعاصرة كالإرهاب والتكفير والتعايش المجتمعي، مؤكدًا أن الأزهر يعول على الأئمة والدعاة الأزهريين ليكونوا سفراء سلام وعوامل استقرار في مجتمعاتهم.



