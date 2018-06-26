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إنتر ميلان يعلن تعاقده مع "ناينجولان" رسميا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:29 م
إنتر ميلان يعلن تعاقده مع ناينجولان رسميا
ناينجولان
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وكالات
 

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي تعاقده بشكل رسمي مع البلجيكي رادجا ناينجولان، قادمًا من صفوف روما.

وذكر حساب إنتر ميلان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن ناينجولان، وقع على عقود انتقاله لإنتر ميلان، لمدة 4 مواسم، حيث سينتهي عقده في 2022.

وسجل ناينجولان، 28 هدفًا في 155 مباراة بالدوري الإيطالي مع روما، وكان من أهم أسباب وصول نادي العاصمة إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

المزيد عن: ناينجولان صفقات روما انتر ميلان الدوري الايطالي
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