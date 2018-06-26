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كيف احتفلت الصحف السعودية بالفوز على مصر بعد 24 عاما من الغياب

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:21 م
كيف احتفلت الصحف السعودية بالفوز على مصر بعد 24 عاما من الغياب
مصر والسعودية
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الفجر الرياضي
 
احتفت الصحف السعودية اليوم الثلاثاء بفوز منتخب بلادها 2-1 على مصر في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس العالم 2018.

وقالت صحيفة الرياض "بعد غياب 24 عامًا الأخضر يعود للانتصارات"

وأضافت: "منتخبنا ودع المونديال بفوز تاريخي والفراعنة اكتفوا برقم الحضري"

أما صحيفة مكة فقالت "الأخضر يودع مونديال روسيا  بثاني أفضل ظهور" بعد الفوز على مصر.

وذكرت صحيفة الرياضية أن المنتخب أبدع وانتزع فوزًا تاريخيًا على حساب مصر بعد 24 عامًا من عدم الانتصار في المونديال.

وعنونت صحيفة المدينة "في الأخير ظهر الأخضر الخطير.. سيطرنا أبدعنا وعدنا منتصرين".


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