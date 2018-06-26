روسيا تقدم مشروع قرار بشأن صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تقدم روسيا، اليوم الثلاثاء 26 يونيو ، مشروع قرارها حول ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.

وقال رئيس الوفد الروسي، نائب وزير الصناعة والتجارة، غيورغي كالامانوف، لوكالة "سبوتنيك": "هنا في لاهاي ستعقد جلسة خاصة للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وبريطانيا طرحت مشروع قرار تعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، مضيفا: "هذه الصلاحيات الإضافية تسمح، وفقا للخطة البريطانية، بتحديد المسؤولية عن مختلف الهجمات الكيماوية، لذلك اليوم وغدا سنجتمع مع جميع الوفود هنا، وبعد ذلك سنحدد القرار النهائي".

وقال كالامانوف إن روسيا ستدافع بدقة عن موقفها، مضيفا: "نحن لا ندعم مشروع القرار البريطاني، وستقدم روسيا مشروع قرارها الخاص، ونحن نعول على أن السلطة، التي تريد أن تمنحها بريطانيا لمنظمة الأسلحة الكيماوية، وهي ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي، وهذه الهيئة الوحيدة التي تملك الحق باتخاذ مثل هذا القرار".

وأعلن قائد قوات الحماية من الإشعاعات والأسلحة الكيميائية والبيولوجية في الجيش الروسي، إيغور كيريلوف، يوم الجمعة الماضي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تحاول تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى هيئة مسيسة، لها الحق في إصدار أحكام قاسية على بلدان بعينها.

ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي منظمة دولية تعمل على تنفيذ وتطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تطبق من قبل الأعضاء الموقعين و المصادقين عليها.

وتبذل المنظمة جهودا حثيثة لمنع استخدام المواد الكيميائية لأغراض عسكرية وتهدف إلى تدمير جميع الأسلحة الكيميائية.