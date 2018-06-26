دعوات فلسطينية للمشاركة بجمعة "من غزة إلى الضفة"



وأكدت الهيئة في بيان لها، التأكيد علي استمرار مسيرات العودة وسلميتها، والدعوة لأوسع مشاركة شعبية جماهيرية، مع العمل على رفع كلفة الاحتلال واستنزاف قدراته من خلال استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وتوسيعها لتشمل كافة الساحات، وصولًا لتحقيق أهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.



وثمنت الهيئة المواقف العربية الرافضة لصفقة القرن، داعية كافة البلدان العربية والإسلامية وكافة دول العالم إلى رفض هذه المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا، والحذر من أية محاولات لاعتبار صفقة القرن أمرًا واقعًا والتساوق معها، وإقدام بعض الدول على إجراءات تطبيعية تضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.







دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار للمشاركة الواسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة في جمعة "من غزة إلى الضفة..وحدة دم ومصير مشترك".