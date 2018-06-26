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موعد مباراة كرواتيا وايسلندا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:55 ص
موعد مباراة كرواتيا وايسلندا في كأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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مني العوضي
 

يقدم المنتخب الكرواتي بقيادة نجمها المميز لوكا مودريتش مستوى مميز خلال بطولة كأس العالم الحالية حيثُ تمكنوا من حصد 6 نقاط خلال أول جولتين في المونديال بالفوز على نيجيريا ثم اكتساح الأرجنتين بثلاثية نظيفة.

يدخل منتخب كرواتيا مباراة الأخيرة في دور المجموعة والتي تعتبر تحصيل حاصل بالنسبة له أمام آيسلندا الطامحة لحصد أول ثلاث نقاط للتأهل لدور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخها بالبطولة.

وتقام مباراة كرواتيا وآيسلندا، اليوم الثلاثاء والموافق 26 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر، وذلك على ملعب "روستوف أرينا"، ومن المقرر أن تتم إذاعة مباراة كرواتيا وآيسلندا عبر قناتي "بي إن سبورت ماكس 3 و4" المشفرة. 

ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.
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