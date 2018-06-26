محمد صلاح يعلق لأول مرة على لقاء رئيس الشيشان

اعتذر محمد صلاح نجم منتخب مصر عن وداع كأس العالم بعد 3 خسائر متتالية أمام أوروجواي وروسيا والسعودية في المجموعة الأولى.

وقال محمد صلاح لتصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أريد أن نعتذر لجميع اللاعبين المصريين الذي جاءوا لدعمنا في روسيا.. وصلنا إلي كأس العالم بعد غياب 28 عامًا وهناك بعض اللاعبين ليس لديهم الخبرة الدولية الكافية.. سنعود بقوة في مونديال 2022".

وأبدى محمد صلاح عدم سعادته بعد ترتيب مقابلة له مع رمضان قاديروف الرئيس الشيشاني خلال معسكر المنتخب في مونديال روسيا.