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تفاصيل مباراة أستراليا وبيرو بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 10:46 ص
تفاصيل مباراة أستراليا وبيرو بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
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أحمد عصام
 

يسعي متتخب أستراليا، ومنتخب بيرو، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم في روسيا. 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.

وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي أستراليا وبيرو، منتخب الدنمارك الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب فرنسا المرشح للفوز ببطولة كأس العالم في روسيا.

تابع مشاهدة البث المباشر لمباريات كأس العالم علي موقع الفجر الرياضي.
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