تفاصيل مباراة فرنسا والدنمارك بكأس العالم والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر





يلتقي منتخب فرنسا، مع منتخب الدنمارك، يوم الثلاثاء 26-6-2018 في الساعة 4 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-





- بين سبورت Max 1 HD.





- بين سبورت Max 2 HD.





وتضم المجموعة الثالثة مع منتخبي فرنسا والدنمارك، منتخب بيرو الذي يملك بعض اللاعبين المميزين، ومنتخب أستراليا الذي يلعب على الكرات السريعة.





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