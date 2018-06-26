الصحف الإسبانية: يحيا "الفار" (صور)

وجهت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الشكر إلى تقنية الفيديو "فار" وذلك بعدما أنقذت منتخب إسبانيا من الخسارة أمام المغرب في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العالم بروسيا.

وعنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على غلافها الرئيسي "شكرا فار" في إشارة إلى تنقية الفيديو التي احتسبت هدف التعادل لإسبانيا في مباراة الأمس بعد اللجوء إليه من قبل حكم المباراة.

أما صحيفة "الماركا" فعنونت على غلافها "تحيا الفار" موجهة التحية لتقنية الفيديو بعد اللجوء إليها لإنقاذ إسبانيا من الخسارة.