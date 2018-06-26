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تعرف على متوسط أسعار السيارات المستعملة في مصر 2018

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 09:11 ص
تعرف على متوسط أسعار السيارات المستعملة في مصر 2018
أسعار السيارات المستعملة في مصر
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تعتبر مصر من الأسواق الكبيرة والعريقة، فى مجال السيارات المستعملة، حيث أن اسعار السيارات المستعملة فى مصر لعام 2018، تُعد مناسبة للكثير من الأسر التى تسعى إلى اقتناء سيارة مستعملة، وتقدم لكم بوابة "الفجر" كل يوم دليلًا شاملًا ومتجدد، لأهم وأشهر أنواع السيارات المستعملة وأخر الأسعار في جميع الاسواق المحلية بمصر.

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