الطالع الفلكى الثّلاثَاء 26/6/2018..نَصِيحَة كُرَوِيّة!





**القمر فى الرّبع الثانى ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الدّبرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





*اليوم 19 بَؤونَة قبطى، 26 حُزيْرَان رُومى، 12 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -ياشحاتة ،لعيب الكورة اللى يعرف طريئ الستّات بعد شهر واحد يتحوّل لِلَعِيب طاولة.(حسن مُصطفى من فيلم غريب فى بيتى-1982)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*لاتُوجد اليوم

إتصالات فلكية لاغربية ولاهندية لكنه يُصادف ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل حسن مُصطفى رَحِمَه الله ، إحتفالاً بذكراه هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم حسن مُصطفى إسماعيل والشهرة حسن مُصطفى ، مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بالفاتِحَة.





(مَلكْ مُتَوّجْ)،(الهرم الكبير)،(بُرج بابل)،(الشخص الذّهبى)،(عودة للمدرسة)، (طاقة نُور)،(ضوء محظوظ) ،(الأهرامات المصريّة)،(قلبه كبيرمثل قلب الحُوت).





*إلى الطّوالع اليوميّة.....





برج الحمل: بريستيجك مُهم لك للغاية ، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك و الإقلال من مُمازحة الآخرين ، من كَثُرَ مزاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الثور: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، خصوصاً إن أنطوى على شبهة ، درهم وقاية.





برج الجوزاء: حافظ على أموالك ومُمتلكاتك التى حصلت عليها بشقّ الأنفس، لا تُغامر بأموالك فى مشروع يلمع مثل الذّهب لكنه فى قيمة الصفيح.

برج السّرطان: مهما كان العمل الذى تقوم بأدائه فاحرص على فحصه مرتيْن بنفسك ، ربّما وجدت عيباً عند فحصك للمرة الثالثة، درهم وقاية.





برج الأسد: البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





برج العذراء: إيقاع الحياة ليس بطيئاً حتى تشتكى الملل وليس سريعاً حتى تطير من السعادة،مُشاهدة فيلم من الزمن الجميل يكسر الملل ويُعيد إبتسامتك بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.

برج العقرب: مُستغرق فى مُساعدة الغير وعلى حساب صحتك ، فعل الخير مطلوب لكن بالتوازى مع التفكير فى نفسك وأسرتك، فاقد الشيئ لايُعطيه.





برج القوس: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب ، ماحَكّ جلدك مثل ظفرك.

برج الجدى: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو باجتهاد إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج الدّلو: الخطوات الرومانسية غالباً ماتكون هشّة وحساسة وتحتاج للعناية الفائقة خصوصاً فى بداياتها الأولى،عليك الحذر بشأن سمعتك جيّداً.



