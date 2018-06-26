ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أنور سلامة يطالب برحيل اتحاد الكرة بعد نكسة المونديال

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 08:37 ص
أنور سلامة يطالب برحيل اتحاد الكرة بعد نكسة المونديال
مصر والسعودية
طباعة
الفجر الرياضي
 
وضع أنور سلامة، مدرب النادي الأهلي الأسبق، خطة عمل واضحة للكرة المصرية من أجل تصحيح الأوضاع بعد الخروج المبكر من كأس العالم. 

وأضاف سلامة في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "لابد من رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي بالكامل، المجلس يعتمد على المجاملات في تعيين مدربين المنتخبات.

وأكمل سلامة: "نجد دائما شوقي غريب مدربا للكثير من المنتخبات، لصداقته بهاني أبو ريدة، في الوقت الذي نجد فيه مدربين مثل بدر رجب وعلي خليل في الإمارات وقطر يقومان بتشكيل أجيال رائعة لتلك الدول.

وأردف: "لابد و أن يكون هناك اعتماد على العلم وتعيين مدربين تجيد التعامل مع خطط كرة القدم وتقديم الدعم لهم".

المزيد عن: منتخب مصر مصر والسعودية كاس العالم رياضة انور سلامة اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
16:00
-
فرنسا
أستراليا
-
x
16:00
-
بيرو
نيجيريا
-
x
20:00
-
الأرجنتين
أيسلندا
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/26/2018 9:30:03 AM