أنور سلامة: "كوبر" حقق الهدف.. ولا أفهم طريقة لعب "النني"

قال أنور سلامة، مدرب النادي الأهلي الأسبق، إن المنتخب الوطني وفريق بنما هما الأقل في الأداء خلال نهائيات كأس العالم بروسيا.

وأضاف في تصريحات لبرنامج استاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الأرجنتيني هيكتور كوبر، حقق الهدف الذي جاء من أجله بالتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا.. هذ القدر يكفي مع كوبر، لابد من رحيله، ولكن أرفض توجيه الإهانة له وللجهاز الفني واللاعبين".

وأكمل: "المنتخب لم يكن يضم بصفوفه مهاجم قادرا على الظهور بشكل جيد، بجانب عدم وجود بديل لمحمد صلاح، محمد لعب وهو مصاب وكان مؤثرا".

وأوضح: "هناك علامات استفهام غريبة على أداء محمد النني، كل ما يقوم به هو استلام الكرة وتمريرها لأقرب لاعب له".

واستطرد: "هناك أخطاء من الجهاز الفني، ولكن هناك مشكلة في أساس تكوين المنتخبات، لابد وأن يكون هناك قاعدة كبيرة من اللاعبين، بدلا من تسريح المنتخبات الصغيرة حال الفشل في التأهل لأي بطولة".

وأشار: "المنتخب السعودي يلعب كرة أوروبية، رغم أن طريقة السعودية في كرة القدم تشابه بشكل كبير كرة القدم المصرية، الفريق السعودي يعمل بشكل جماعي منذ 3 سنوات".