محرك Bing من مايكروسوفت يحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن تحديث جديد لتطبيق البحث Bing التابع لها على منصة أندرويد وiOS.





ووفقًا لما نشره موقع هندي شهير، وفر التحديث ميزة البحث البصري الذكية، وهي ميزة مشابه لخدمة Google Lens التى أطلقتها جوجل لهواتف اندرويد ومساعدتها الشخصية.





وهذه الميزة تستخدم شبكة عصبية تم تدريبها باستخدام العديد من وحدات البايت الخاصة بصور العينة، وفى نهاية العملية يمكن للنظام النظر إلى الصور الجديدة ومعرفة ما هي.





وأشارت مايكروسوفت إلى أن Bing يمكنه الآن أن يكتشف أشياء مثل الزهور والملابس والحيوانات والباركود، حيث يسمح لك بتحديد الأشياء فى الصورة، ثم يقوم بتزويدك ببعض المعلومات حول الشيء الذى قمت بتحديده.



