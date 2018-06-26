تحديث جديد لتطبيق Outlook على أندرويد.. اعرف مزاياه

كشفت شركة "مايكروسوفت" عن تحديث جديد لتطبيق Outlook على نظام تشغيل أندرويد، حيث يوفر هذا التحديث العديد من المزايا للمستخدمين الذين اوشكت باقتهم على الانتهاء ولا يتمكنون من تحميل التطبيقات اللازمة، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.





ويضيف التحديث الجديد إعدادًا فى Outlook يتيح للمستخدمين تعطيل التحميل التلقائي للصور عند إجراء اتصالات مقننة، لكن لا تزال ميزة "التنزيلات التلقائية" قيد التشغيل بشكل افتراضي، لذا ستحتاج إلى الانتقال إلى إعدادات Outlook لتعطيل الميزة، من خلال تفعيل الزر الموجود أمام خيار Block external images.



