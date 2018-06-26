محمد صلاح: حبي للسعودية سبب عدم احتفالي بالهدف

كشف اللاعب المصري محمد صلاح سر عدم احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك الأخضر. مؤكدًا أن السبب هو حبه للسعودية، ولأنها بلده الثاني.

وسجّل محمد صلاح الهدف الأول للمنتخب المصري، بالمباراة التي انتهت لمصلحة السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد في مونديال روسيا 2018.

ووضع صلاح الكرة "لوب" في مرمى ياسر المسيليم، ولكنه لم يحتفل بالهدف وظل واقفًا مكانه، وبعد نهاية اللقاء، سُئل صلاح عن سبب عدم احتفاله، فقال: لم أحتفل بعد تسجيلي الهدف في السعودية بسبب حبي لها ولأنني أعتبرها بلدي الثاني، وأنا لا أحتفل ضد أشقائي.