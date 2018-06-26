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تعرف على رسالة سميرة سعيد لمنتخب بلادها بعد وداعه مونديال روسيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 06:30 ص
تعرف على رسالة سميرة سعيد لمنتخب بلادها بعد وداعه مونديال روسيا
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الفجر الفني
 

أعربت المطربة المغربية سميرة سعيد، عن رضاها بمستوى منتخب بلادها في كأس العالم المقام بروسيا، وذلك بعد انتهاء مباراته أمام أسبانيا بالتعادل 2-2 ووداعه المونديال مع تونس ومصر والسعودية.

ونشرت جزءًا من أغنيتها "alliez" عبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة: "فقتم كل التوقعات.. أتمنى لكم حظًا أفضل في كأس العالم المقبل تبارك الله عليكم كنتم فخرًا لكل العرب". 


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