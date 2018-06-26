تعرف على رسالة سميرة سعيد لمنتخب بلادها بعد وداعه مونديال روسيا







ونشرت جزءًا من أغنيتها "alliez" عبر تطبيق الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقة: "فقتم كل التوقعات.. أتمنى لكم حظًا أفضل في كأس العالم المقبل تبارك الله عليكم كنتم فخرًا لكل العرب".







أعربت المطربة المغربية سميرة سعيد، عن رضاها بمستوى منتخب بلادها في كأس العالم المقام بروسيا، وذلك بعد انتهاء مباراته أمام أسبانيا بالتعادل 2-2 ووداعه المونديال مع تونس ومصر والسعودية.