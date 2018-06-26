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نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: "مفيش حاجة اسمها دواء مصري" (فيديو)

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 05:19 ص
نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: مفيش حاجة اسمها دواء مصري (فيديو)
أسامة رستم
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نعيم يوسف
 
قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات، إنهم يرغبون أن يخرج ملف صناعة الدواء من عباءة وزارة الصحة، التي تسيطر عليه في كل شيء من أول التسجيل وحتى الخامات واستيرادها.

وأضاف "رستم" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، ويقدمه خيري رمضان، أن هناك تأخير شديد في إجراءات تسجيل وتسعير الأدوية، وهذا نتيجة الضغوط الموجودة عليهم.

وتابع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن الحل هو إنشاء هية الدواء، تكون مستقلة تماما، مؤكدا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لا يوجد بها هيئة دواء مستقلة، لافتا إلى أن هناك 150 مصنع للدواء في مصر، بينها 9 مصانع أجنبية تعمل في مصر، تستولي على 53% من حجم الدواء المتداول في مصر، وهي جيدة في عمليات الأبحاث، لافتا إلى أن حجة السوق المصري حوالي 60 مليار جنيها.

وأوضح أن الأدوية المستوردة تمثل 8% من الكمية، وحوالي 18% من القيمة لأنه أغلى في السعر، متابعا: "مفيش حاجة اسمها دواء مصري، لأن الدواء ليس له جنسية، ولكن لدينا دواء يصنع على أراض مصرية".
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