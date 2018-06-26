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نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: قوانين التسعير سبب المشاكل التي نعانيها

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 07:18 ص
نائب رئيس غرفة صناعة الدواء: قوانين التسعير سبب المشاكل التي نعانيها
أسامة رستم
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نعيم يوسف
 
قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، باتحاد الصناعات، إن قوانين التسعير كلها، التي نزلت في مصر بها بند لم يتم تنفيذه، وهو سبب المشكلة التي نعانيها الآن.

وأضاف "رستم" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الاثنين، أن مصر تستورد الأدوية أو المواد الخام، وجميع القرارات الوزارة تقول إنه في حالة تغيير سعر الجنية المصري بنسبة 10% يتم تحريك أسعار الدواء، ولكن هذا لم يحدث.

وتابع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أنه عند التعويم تم الاستجابة لجزء من طلباتهم، مشددًا على أن الأسعار تتغير ومن الصعب تغييرها على المرضى بين الحين والآخر، والحل هو التأمين الصحي الجيد.
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