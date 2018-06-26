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أحمد عز في ضيافة دنيا صلاح عبد الله في "آخر كل حاجة" على نغم FM 105.3

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:49 ص
أحمد عز في ضيافة دنيا صلاح عبد الله في آخر كل حاجة على نغم FM 105.3
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أحمد رمضان متولي
 

تستضيف الإعلاميه المتميزة والمتألقة دنيا صلاح عبد الله، في الساعة الثامنة مساء اليوم النجم الكبير والفنان أحمد عز لأول مرة فى الراديو على محطه "نغم FM".

ويتحدث أحمد عز عن بدايته الفنية وحتى مرحلة الاحتراف كما يتحدث عن كواليس مسلسل "أبو عمر المصري" الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى السباق الرمضاني الأخير إضافة إلى عوامل نجاح فيلمه الأخير "الخلية".

ومن المنتظر أن يتحدث أيضا عن مشواره الفني يشكل عام كما سيكشف المشروعات الفنية الجديدة.

ومن المقرر أن يمتد الحوار مع المذيعة الشابة دنيا صلاح عبد الله لمده ساعتين من الثامنة مساءً وحتى العاشرة مساءً.


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