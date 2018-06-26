غادة عبد الرازق: أستعد لبطولة فيلم أكشن.. ولن أخوض مارثون رمضان 2019
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 02:53 ص
مريم الشريف
كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، القناب عن أنها بصدد التحضير لمشروع سينمائي جديد لديها، مشيرة إلى أنها ستغير جلدها خلال هذا العمل الذى ينتمى إلى فئة الأكشن.
وعبرت خلال لقائها فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة"، عن سعادتها بنجاح فيلم "حرب كرموز"، التي شاركت في بطولته وعرض سينمائيًا خلال موسم عيد الفطر.
وأفصحت عن نيتها الحصول على إجازة خلال شهر رمضان المقبل، وعدم تقديمها أى عمل درامي خلاله.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن غادة عبد الرازق سينما رمضان دراما الفجر الفني اكشن اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن