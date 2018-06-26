غادة عبد الرازق: أول مرة أكل مسقعة بالبطاطس كانت في كواليس "ضد مجهول"

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وأضافت خلال لقائها فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة "الحياة" قائلة: "كانت أول مرة أسمع عن مسقعة البطاطس، واتعصبت شوية، وقولت مش هاكل غير مسقعة سادة".

قالت الفنانة غادة عبد الرازق، إنها لأول مرة تجرب تناول "مسقعة البطاطس" أثناء تصويرها مسلسل "ضد مجهول"، مضيفة: "أي حد صائم بيحب يفطر على وجبة بيفضلها بعد يوم شاق من الصيام لكني اتفاجأت باحضار فريق عمل المسلسل هذه الوجبة"