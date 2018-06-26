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صحيفة سعودية تسيء للمنتخب المصري وتعتذر بـ "فوزنا فوزكم" (صور)

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:15 ص
صحيفة سعودية تسيء للمنتخب المصري وتعتذر بـ فوزنا فوزكم (صور)
صحيفة عكاظ السعودية
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منى العوضي
 

أثارت الصحيفة السعودية "عكاظ" جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور غلافها وعليه مانشيت "كبسناهم" في إشارة منها على فوز المنتخب السعودي على مصر.

 

وكان المنتخب المصري قد تلقى هزيمة مذلة من نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف، وذلك في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.

 

وقامت الصحيفة السعودية بتعديل غلافها بعد الانتقادات الكثيفة التي تلقتها من الجمهور المصري والسعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت غلاف آخر يحمل اعتذارًا في المانشيت "حقكم علينا.. فوزنا فوزكم".

 

وودع المنتخب السعودي بصحبة مصر بطولة كأس العالم بعد الخسارة في أول جولتين أمام روسيا وأوروجواي، وتحتل السعودية المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بينما الفراعنة في الأخير بدون نقاط.

 

 

صحيفة سعودية تسيء للمنتخب المصري وتعتذر بـ "فوزنا فوزكم" (صور)
صحيفة سعودية تسيء للمنتخب المصري وتعتذر بـ "فوزنا فوزكم" (صور)
صحيفة سعودية تسيء للمنتخب المصري وتعتذر بـ "فوزنا فوزكم" (صور)
صحيفة سعودية تسيء للمنتخب المصري وتعتذر بـ "فوزنا فوزكم" (صور)
صحيفة سعودية تسيء للمنتخب المصري وتعتذر بـ "فوزنا فوزكم" (صور)
صحيفة سعودية تسيء للمنتخب المصري وتعتذر بـ "فوزنا فوزكم" (صور)
المزيد عن: عكاظ صحيفة سعودية رياضة روسيا وأوروجواي الأخبار الرياضية إساءة أخبار الرياضة
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