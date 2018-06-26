غادة عبد الرازق: تعرضت للإغماء أكثر من مرة أثناء مشهد تغسيل ابنتي في "ضد مجهول"
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 01:20 ص
مريم الشريف
كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن إعادتها تصوير مشهد تغسيل ابنتها فى مسلسل "ضد مجهول" أكثر من مرة، لافتة إلى أن تصوير المشهد استغرق نحو 12 ساعة.
وأشارت خلال لقائها فى برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة "الحياة"، إلى أنها تعرضت للإغماء أكثر من مرة بسبب إصابتها بالهبوط.
وأضافت "المشهد تسبب لي في إكتئاب، وشعرت باختناق أثناء تصويره، بالإضافة إلى قشعريرة حينما شاهدت الفتاة وأصبحت ساقي ثقيلة".
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