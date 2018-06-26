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"شوبير" يفجر مفاجأة مدوية عن المنتخب في معسكر روسيا

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:38 ص
شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن المنتخب في معسكر روسيا
أحمد شوبير
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منى العوضي
 

 

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن لاعبي المنتخب المصري قد حصلوا على مبالغ مالية ضخمة من أجل الظهور في البرامج التلفزيونية قبل خوض مباريات كأس العالم.

 

وقال شوبير عبر برنامجه المذاع على فضائية "صدى البلد": "هل تأثر لاعبو المنتخب سلبيًا بالحملات الإعلانية والظهور الكثير في البرامج التلفزيونية قبل مبارياتهم في البطولة؟".

 

وتابع حديثه: "لابد من توضيح حقيقة حصول أحد اللاعبين على 5000 دولار عن كل لاعب يسجل مع أحد البرامج التلفزيونية".

 

وأردف: "الجماهير المصرية تحملت الجزء الأكبر من عبء هذا الإخفاق، في مباراة اليوم أداء المنتخب السعودي أشعرنا أننا نواجه البرازيل أو ألمانيا في قمة تألقهما".

 

واختتم: "غياب الحسم في معظم قرارات اتحاد الكرة شيء يحتاج لمراجعة رئيسه أبو ريدة".

 

المزيد عن: معسكر روسيا لاعبو المنتخب شوبير الأخبار الرياضية اخبار الرياضة أحمد شوبير 5000 ألف دولار
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