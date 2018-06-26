5 لاعبين يتخلفون عن بعثة المنتخب العائدة للقاهرة

يغيب 5 لاعبين من قوام المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن البعثة التي ستعود للقاهرة صباح اليوم الثلاثاء، قادمة من روسيا عقب المشاركة في نهائيات كأس العالم.

ويتخلف كلا من محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، وأحمد حجازي، وسام مرسي، ومحمد النني، عن بعثة الفريق لارتباطهم بأحداث خاصة في مسيرتهم.

وكان المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني ودع منافسات كأس العالم من الدور الأول عقب تذيله منافسات المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط.

وتلقى الفراعنة ثلاثة هزائم متتالية أمام كلا من الأوروجواي بهدف دون رد، وروسيا بثلاثية مقابل هدف، والسعودية بهدفين مقابل هدف وحيد، والتي ودعت الأخيرة منافسات المونديال أيضا بعد احتلالها المركز الثالث برصيد ثلاثة نقاط.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب الوطني، في الحادية عشر صباح اليوم إلى مطار القاهرة الدولي بعد المشاركة بنهائيات كأس العالم والمقامة في روسيا بالفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبل.