مصر X يوم.. رياضة البرلمان تطالب اتحاد الكرة بالرحيل بعد هزيمة المنتخب

تصدرت مباراة منتخبي مصر والسعودية، على رأس حديث برامج التوك شو، الساعات الماضية، ودفعت خسارة المنتخب الوطني من السعودية للمطالبة برحيل اتحاد الكرة.

وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.





السيسي يستقبل نائب رئيس العراق

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، مؤكدا على موقف مصر الداعم للدولة العراقية.

وأعرب السيسي في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، عن تمنياته بالنجاح في تشكيل حكومة عراقية وطنية ممثلة للشعب العراقي.





لجنة الرياضة بالبرلمان: هزيمة المنتخب لم تحدث

قال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن هناك لجنة تقصي حقائق لأحداث المنتخب في كأس العالم، متابعًا هناك حالة استياء عام مما وصل إليه وضعنا في المونديال، مضيفًا: "اتحاد الكرة عمل وكسة كبيرة وهزيمة لم تحدث لدرجة أن المنتخب الوطني هو الأخير شكلاً وأداءً".

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أنه في ظل الغضب الشعبي والرفض لما حدث فاتحاد الكرة عليه أن يرحل.

وأضاف: "احنا غرقنا في المونديال وحققنا أسوأ نتيجة وكل الخبراء توقعوا ذلك"، لافتًا إلى أن الناس لديها صدمة، متابعًا: "قدمنا عشرات من طلبات الإحاطة، وهناك حالة غليان في البرلمان بدءًا من رئيس مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات واجراءات ضد اتحاد الكرة حال وجود فساد مالي.





الكابتن محمود معروف يطالب بإجراء تحقيق عاجل

ومن جانبه، طالب الكابتن محمود معروف، الناقد الرياضي، رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بإجراء تحقيقًا عاجلًا بشأن ما حدث في روسيا، وحل اتحاد الكرة.

وأضاف "معروف"، في حواره لبرنامج "رأي عام" مع عمرو عبد الحميد، على قناة "ten": "ربنا يكرم محمد صلاح وخلصنا من عقدة مجدي عبد الغني".

وتابع: "أزاي كوبر ينزل رمضان صبحي اللي بقاله سنة على الدكة، وعنده شيكابالا"، مضيفًا: "أنا زعلان من صلاح لأنه ضيع فرصة سهلة جدًا أمام السعودية".





الري: نحافظ على صحة المواطن

قال الدكتور حسام إمام، المتحدث باسم وزارة الري، إنه من حق المواطن المصري أن يرى نهر النيل بالشكل النظيف والنقي، مشيرًا إلى أن من حق كل مصري أن يجد الماء دون أن يصاب بالمرض.

وتابع أمام، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحياة"، مساء الإثنين، نحن نحافظ على صحة المواطن من خلال ازالة التعديات على نهر النيل، معقبًا على إزالة بعض البيوت قائلًا: "يعني نسيبهم يعيشوا وبقية المواطنين يموتوا".

وأضاف المتحدث باسم الري، التعديات على النيل تعمل على إضرار بالغة للمواطن، مشيرًا إلى أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بدأت في اتخاذ خطوات جدية ويقابلها وعي جماهيري، مستكملًا: احيانًا نقابل بعض التحديات من بعض المواطنين، ولكن المستفيد في النهاية هو المواطن، لافتًا إلى أنه يوجد الكثير من الأخطاء ولكن أصبح لدينا فرصة للإصلاح، قائلًا: نحن لا نريد ضياع الكثير من الوقت وهدفنا حماية النهر.