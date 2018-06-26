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زي النهاردة بتاريخ 26-6-2018

الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 26-6-2018
زي النهاردة بتاريخ 26-6-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 26-6-2018

أحـــــــــداث

1097 - الحملة الصليبية الأولى الآتية من أوروبا تدخل الأراضي الآسيوية عبر القسطنطينية وتجبر حامية السلاجقة في نيقيا على الإستسلام.

1791 - عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادمًا من الصعيد.

1819 - تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.

1853 - التوقيع على «معاهدة المقطع» بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.

1862 - بدء «حرب الأيام السبعة» أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكون.

1879 - تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.

1940 - تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.

1945 - التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو.

1977 - إقامة آخر حفل غنائي لمغني الروك إلفيس بريسلي.

1979 - اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.

1992 - منتخب الدنمارك يفوز ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في السويد للمرة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء.

1993 - الولايات المتحدة تطلق صاروخًا يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد وذلك إنتقاما لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من نفس العام والتي أحبطت قبل التنفيذ.

1995 - الرئيس المصري محمد حسني مبارك يتعرض لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة أفريقية.

2006 - انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة.

2015 - تفجير إنتحاري إستهدف جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر في الكويت أسفر عن مقتل 27 شخص وإصابة 227 آخرين على الأقل.

2015 - تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يتبنى مهاجمة فنادق سوسة وتفجير مسجد الإمام الصادق وهجوم سان كانتان فالافييه، والتي خلفت أكثر من 62 قتيل في الدول الثلاث.

مــــــــواليـــــــــد

1730 - شارل مسييه، عالم فرنسي في علم الفلك.

1824 - لورد كلفن، مهندس وعالم فيزياء اسكتلندي.

1892 - بيرل بوك، أديبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1938.

1904 - بيتر لور، ممثل أمريكي.

1908 - سلفادور أليندي، رئيس تشيلي.

1913 - إيمي سيزير، سياسي وشاعر وكاتب فرنسي.

1931 - كولن ولسن، كاتب إنجليزي.

1933 - حسن مصطفى، ممثل مصري.

1937 - روبرت ريتشاردسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.

1944 - غينادي زوغانوف، سياسي روسي.

1952 - بهية الحريري، سياسية لبنانية.

1955 - ألكساندرس ستراكوفس، لاعب ومدرب كرة قدم لاتفي.

1968 - باولو مالديني، لاعب كرة قدم إيطالي.

1970 - تاكيشي كونومي، رسام مانغا ياباني.

1974 - نيكول سابا، مغنية وممثلة لبنانية.

1977 - تايت كوبو، رسام مانغا ياباني.

1979 - أندي أوبراين، لاعب كرة قدم أيرلندي.

1980 - جيسن شوارتزمن، ممثل أمريكي.

1984 - حسين حاكم، لاعب كرة قدم كويتي.

1987 - سمير نصري، لاعب كرة قدم فرنسي.

1988 - دانا مارديني، ممثلة سورية.

1988 - رؤى الصبان، ممثلة ومذيعة أردنية تعمل في الإمارات.

1993 - أريانا غراندي، مغنية وممثلة وكاتبة أغاني أمريكية - ايطالية.

وفيـــــــات

1541 - فرانسيسكو بيسارو، كونكيستدور إسباني.

1831 - موراي ماكسويل، عسكري بريطاني.

1943 - كارل لاندشتاينر، طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1930.

1946 - يوسوكه ماتسوكا، سياسي ياباني.

1980 - البطريرك إغناطيوس يعقوب الثالث، بطريرك أنطاكية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية.

1996 - عبد البديع العربي، ممثل مصري.

2002 - الملكة حميراء بيغوم، ملكة أفغانستان القرينة.

2003 - مارك فيفيان فويه، لاعب كرة قدم كاميروني.

2005 - محمد مستجاب، كاتب مصري.

2008 - رءوف عباس حامد، مؤرخ مصري.

2015 - عبد الحميد الرفاعي، ممثل كويتي.

أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات

اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب.

اليوم العالمي لمحاربة المخدرات والإتجار بها.

عيد الاستقلال في مدغشقر.

عيد العلم في رومانيا.
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