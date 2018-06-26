زي النهاردة بتاريخ 26-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 26-6-2018





أحـــــــــداث





1097 - الحملة الصليبية الأولى الآتية من أوروبا تدخل الأراضي الآسيوية عبر القسطنطينية وتجبر حامية السلاجقة في نيقيا على الإستسلام.





1791 - عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادمًا من الصعيد.





1819 - تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية.





1853 - التوقيع على «معاهدة المقطع» بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.





1862 - بدء «حرب الأيام السبعة» أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكون.





1879 - تنصيب الأمير محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.





1940 - تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.





1945 - التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو.





1977 - إقامة آخر حفل غنائي لمغني الروك إلفيس بريسلي.





1979 - اعتزال الملاكم العالمي محمد علي كلاي.





1992 - منتخب الدنمارك يفوز ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي أقيمت في السويد للمرة الأولى بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل لا شيء.





1993 - الولايات المتحدة تطلق صاروخًا يستهدف مقر الاستخبارات العراقية في بغداد وذلك إنتقاما لمحاولة اغتيال الرئيس الأسبق جورج بوش في الكويت في أبريل من نفس العام والتي أحبطت قبل التنفيذ.





1995 - الرئيس المصري محمد حسني مبارك يتعرض لمحاولة اغتيال بعد وصوله إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة أفريقية.





2006 - انضمام جمهورية الجبل الأسود إلى الأمم المتحدة.





2015 - تفجير إنتحاري إستهدف جامع الإمام الصادق في منطقة الصوابر في الكويت أسفر عن مقتل 27 شخص وإصابة 227 آخرين على الأقل.





2015 - تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، يتبنى مهاجمة فنادق سوسة وتفجير مسجد الإمام الصادق وهجوم سان كانتان فالافييه، والتي خلفت أكثر من 62 قتيل في الدول الثلاث.





مــــــــواليـــــــــد





1730 - شارل مسييه، عالم فرنسي في علم الفلك.





1824 - لورد كلفن، مهندس وعالم فيزياء اسكتلندي.





1892 - بيرل بوك، أديبة أمريكية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1938.





1904 - بيتر لور، ممثل أمريكي.





1908 - سلفادور أليندي، رئيس تشيلي.





1913 - إيمي سيزير، سياسي وشاعر وكاتب فرنسي.





1931 - كولن ولسن، كاتب إنجليزي.





1933 - حسن مصطفى، ممثل مصري.





1937 - روبرت ريتشاردسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1996.





1944 - غينادي زوغانوف، سياسي روسي.





1952 - بهية الحريري، سياسية لبنانية.





1955 - ألكساندرس ستراكوفس، لاعب ومدرب كرة قدم لاتفي.





1968 - باولو مالديني، لاعب كرة قدم إيطالي.





1970 - تاكيشي كونومي، رسام مانغا ياباني.





1974 - نيكول سابا، مغنية وممثلة لبنانية.





1977 - تايت كوبو، رسام مانغا ياباني.





1979 - أندي أوبراين، لاعب كرة قدم أيرلندي.





1980 - جيسن شوارتزمن، ممثل أمريكي.





1984 - حسين حاكم، لاعب كرة قدم كويتي.





1987 - سمير نصري، لاعب كرة قدم فرنسي.





1988 - دانا مارديني، ممثلة سورية.





1988 - رؤى الصبان، ممثلة ومذيعة أردنية تعمل في الإمارات.





1993 - أريانا غراندي، مغنية وممثلة وكاتبة أغاني أمريكية - ايطالية.





وفيـــــــات





1541 - فرانسيسكو بيسارو، كونكيستدور إسباني.





1831 - موراي ماكسويل، عسكري بريطاني.





1943 - كارل لاندشتاينر، طبيب نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1930.





1946 - يوسوكه ماتسوكا، سياسي ياباني.





1980 - البطريرك إغناطيوس يعقوب الثالث، بطريرك أنطاكية للكنيسة السريانية الأرثوذكسية.





1996 - عبد البديع العربي، ممثل مصري.





2002 - الملكة حميراء بيغوم، ملكة أفغانستان القرينة.





2003 - مارك فيفيان فويه، لاعب كرة قدم كاميروني.





2005 - محمد مستجاب، كاتب مصري.





2008 - رءوف عباس حامد، مؤرخ مصري.





2015 - عبد الحميد الرفاعي، ممثل كويتي.





أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب.





اليوم العالمي لمحاربة المخدرات والإتجار بها.





عيد الاستقلال في مدغشقر.





عيد العلم في رومانيا.