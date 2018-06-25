انهيار غادة عبد الرازق بالبكاء في برنامج "بوضوح"

انهارت الفنانة غادة عبد الرازق، بالبكاء أثناء حوارها ببرنامج "بوضوح"، المذاع على فضائية "الحياة"، عندما عرض لها مشهد من مسلسل "ضد مجهول"، وهي تتحدث فيه عن الاغتصاب.





وقالت غادة، إنها أم قبل أن تكون فنانة ولديها بنات، ولا تتوقع ما رد فعلها إذا حدث لهن هذه الجريمة؟.





وتابعت غادة: "المسلسل ده لمسني أوي من جوا"، مشيرةً إلى أن "بقالي كتير مش بتفرج على نفسي وأنا بشتغل".





جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، فيلمي كارما وحرب كرموز، واللذان تم عرضهما في عيد الفطر وحققا نسب مشاهدة عالية.