حفاظاً على البيئة.. كوريا تنفق 2.34 مليار دولار لتطوير سيارات هيدروجينية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الإثنين، أن كوريا الجنوبية تعتزم استثمار 2.6 تريليون وون (2.34 مليار دولار) بحلول عام 2022 لتطوير السيارات التي تعمل بالوقود الهيدروجيني والبنية التحتية ذات الصلة، مما سيزيد من مبيعات السيارات الصديقة للبيئة.





وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إنها تهدف إلى توفير نحو 16 ألف سيارة هيدروجين و 310 من محطات الشحن لهذه السيارات في أنحاء البلاد بحلول عام 2022 لمعالجة مشاكل تلوث الهواء وتشجيع الجيل القادم من السيارات.





كانت شركات صناعة السيارات في كوريا الجنوبية قد طرحت خلال السنوات القليلة الماضية مجموعة من السيارات التي تعمل بخلايا الوقود، لكن الطلب عليها لا يزال ضعيفًا في السوق المحلية بسبب نقص محطات الشحن الخاصة بهذه السيارات.





ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن وزير التجارة والصناعة "بايك أون جيو" قوله خلال اجتماع مع ممثلين من شركات صناعات السيارات المحلية والمنظمات ذات الصلة " تمتلك كوريا الجنوبية إمكانات كبيرة للمضي قدما في سوق المركبات الصديقة للبيئة ، ولكن لم تكن هناك سياسة شاملة لمركبات الهيدروجين وبنية تحتية للشحن على الصعيد الوطني".



